Forsamlingshusformænd: Svært altid at få det til at hænge sammen

2) Henrik Kramer, formand for Vejstrup Forsamlingshus

- I udgangspunktet går det godt. For små to år siden stod vi der, hvor Vester Skerninge Forsamlingshus er nu. Vores hus var ved at lukke. Den korte historie er, at der kom en arbejdsgruppe med en ny idé til, hvordan huset kunne videreføres. Det betyder, at vi i dag har en helt anden struktur for, hvordan arbejdet organiseres. Vi har en bestyrelse, og så har vi 15 arbejdsudvalg, som borgerne kan melde sig til, hvis man gerne vil give sit bidrag og lave en aktivitet. Det var en god idé, fordi det fik folk til at melde sig, og det er ellers dér, mange ting kan strande på.

- Arbejdsgrupperne finder sammen med bestyrelsen ud af, hvad man gerne vil lave, og så kan man byde ind som borger og sige, at man for eksempel vil afholde dartaften. Og så laver vi en plan for, hvordan det kan gøres og stiller huset til rådighed. Så nu har vi fået aktiviteter i huset, en god økonomi og lige nu er vi i gang med en visionsproces med borgermøder, hvor vi skal diskutere, hvordan huset skal se ud fremadrettet.

- Vores økonomi er stykket sådan sammen, at vi har to store koncerter om året, hvor vi henter et pænt overskud ind. Og så har vi fået nogle sponsorer fra det lokale erhvervsliv, som er gået ind og bidrager meget væsentligt. Og så er idéen, at de fleste andre arrangementer skal hvile i sig selv.

- Man kan ikke kun overleve på udlejninger. Da vi gik i gang, havde vi en del ungdomsudlejninger, som ikke var gode for huset, fordi det slider voldsomt, ligesom huset får et dårligt ry, når der er høj musik og fest til langt ud på natten. Så det har vi droppet og satser mere på at udleje til helt almindelige familiefester. Vi har omkring 30 udlejninger om året.