Forsamlingshus mangler dilettanter

Svendborg: Forsamlingshuset i Svendborg byder på dilettant. Man vil spille den lille forestilling "Kukkassen" skrevet af Cervantes. Det er formodentlig et forlæg for H.C. Andersens "Kejserens Nye Klæder".

Selv om forfatteren døde for 400 år siden, har menneskenes forunderlige evne til at lade sig narre ikke forandret sig, og det bliver helt sikkert muntert både at sætte den op og at spille den, hedder det i en pressemeddelelse.

Så har man lyst til at spille teater, lave kostumer eller scenografi, så skal man møde op mandag 9. september kl. 19 i forsamlingshuset. Det kræver ingen forudsætninger, og alle er velkomne. Premieren er sat til sidst i februar, så der er god tid til at arbejde med stykket.