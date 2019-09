Vester Skerninge Forsamlingshus kører på pumperne, men en gruppe lokale arbejder hårdt på at få økonomien op at køre igen. En støttekoncert i weekenden med fri entre skal sætte gang i hjulene.

Vester Skerninge: - Det er ikke for sjov, når vi siger, at vi mangler penge.

Sådan lyder udmeldingen fra Dan Koch-Hansen, der sammen med tre andre danner bestyrelsesgruppen for Vester Skerninge Forsamlingshus.

Stedet kører på pumperne. Det kan han konstatere efter den næsten spritnye bestyrelse trådte til den 7. juli.

- Økonomien så helt skidt ud, da vi overtog. Vi snakker et par tusind kroner tilbage på kontoen til et hus på 400 kvadratmeter, fortæller han.

Men gruppen har lagt sig i selen for at få det gamle forsamlingshus op at køre igen. Et hus, der opstod tilbage i 1875, og som efter at have ligget i dvale i nogle år, kom tilbage på benene igen i 1903, hvor det har stået lige siden.

Den nye bestyrelse har bevidst valgt at være åbne omkring husets dårlige økonomi.

- Folk tror, at det bare kører, men man er nødt til at være ærlig omkring, at hvis vi skal have forsamlingshus i byen, så skal vi gøre noget. Og er der ikke et forsamlingshus, går det udover hele byen, for den bliver mindre attraktiv, fortæller Dan Koch-Hansen.