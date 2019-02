Forretningsdrivende om nyt parkeringsforlig: Plaster på et betændt sår

At gøre betalingsparkeringen på Ramsherred til gratis korttidsparkering er spild af tid og løser ikke problemet med, at det er svært at handle i midtbyen. Sådan lyder det fra forretningsdrivende ved Torvet, blandt andet indehaver af Ryttershoppen Tina Maabo.

Svendborg: Udsigten til at den nuværende betalingsparkering på Ramsherred skal gøres til gratis korttidsparkering i 15 eller 30 minutter, løser ikke det nuværende parkeringsproblem, lyder det blandt andet fra indehaver af Ryttershoppen på Møllergade, Tina Maabo.

- Problemet er ikke, at folk ikke vil betale for at holde der. Problemet er, at der ikke er pladser nok. Du kan aldrig få en plads på Ramsherred. De bliver jo brugt, selvom man skal betale. Det er lidt som et plaster på et betændt sår. Fordi der kommer jo ikke flere parkeringspladser, hvilket er det, vi har brug for.

Torvet blev lukket helt for parkering i juni 2018, og det har flere forretningsdrivende begrædt. Og ifølge Tina Maabo er det altså ikke en løsning, at et bredt flertal i byrådet blandt andet er blevet enige om at ændre 12 parkeringspladser på Ramsherred ved torvet til korttidsparkering. Hun frygter endda, at den nye korttidsparkering vil medføre andre problemer.

- Hvis politikerne parkerede bilen for at købe en ny skjorte og derefter skulle tilbage til bilen alt mens, man havde to små børn med, ville man opdage, at et kvarter eller en halv time ikke er tid nok.