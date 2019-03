Borgerforeningen er i færd med at fusionere med Svendborg Teater. Og det giver mening for begge parter, mener formændene i de to kulturinstitutioner. Foto: Katrine Becher Damkjær

Planerne om at fusionere Borgerforeningen og Svendborg Teater begyndte for alvor at materialisere sig i begyndelsen af året og er på ingen måde en spareøvelse. Målet er derimod at skabe mere kultur for de samme penge, og det vil styrke begge parter, mener Borgerforeningens formand, Christian Ulrich.

Svendborg: Når Svendborg Teater og Borgerforeningen går sammen i en fusion, er det med et rimelig klart og simpelt mål: - Det er at styrke begge huse. Det tror vi på, at vi kan gøre ved at få én stærk enhed i stedet for to selvstændige. Det forklarer formand for Borgerforenings bestyrelse, Christian Ulrich, oven på onsdagens nyhed om, at de to store kulturinstitutioner i Svendborg ville slå sig sammen og blive til ét under navnet Svendborg Teater og Kulturhus. - Hvis vi gerne vil være en bosætningskommune, så skal vi stille os på skuldrene af hinanden frem for at stå ved siden af hinanden. Så når vi længere op. Og når jeg hører, hvorfor folk flytter til Sydfyn, så er det - udover vores smukke natur - på grund af kulturudbuddet i byen, siger han. - Derfor er det vigtigt, at vi får så stærk en aktør som muligt, som kan lave de kulturtilbud, og det er derfor, vi gør det her, tilføjer formanden.

Fusionen skal dog først stemmes igennem på generalforsamlingerne i de to kulturinstitutioner i henholdsvis april og maj, inden den er en realitet.

Christian Ulrich, formand i Borgerforeningen, mener, at fusionen med Svendborg Teater kan medvirke til bedre publikumsoplevelser.

Godt for publikum Udover at det vil styrke de involverede kulturaktører og give en masse fordele og synergier, bliver fusionen ifølge formanden til gavn for kulturgængere og publikummere i byen. - For eksempel kommer det til at give god mening, at vi kan lægge arrangementerne i den sal, hvor den passer bedst, i stedet for at skele til, om det ligger på den ene eller anden side af en væg, siger Christian Ulrich. Hidtil har Borgerforeningen haft muligheden for at flytte arrangementer ind i teatret, men for en lejepris i omegnen af 10.000 kroner, hvorfor det ikke altid har kunnet lade sig gøre eller givet mening økonomisk. Med fusionen fjernes den sten. - Man sparer en masse administration. Det har været sådan i dag, at vi har betalt for teatersalen, hvis vi har brugt den. Til gengæld er det vores rengøringspersonale, der gør rent inde i teatret, som så har betalt os for det. - Så vi har ført en masse penge frem og tilbage mellem muren, og det er spildt arbejde. Derfor giver det god mening, at vi kan bruge de samme mennesker og ikke kigge på, hvilken side af muren det foregår i, men have fokus på at give den bedste kundeoplevelse, siger han. - Og der giver det en fordel, at vi fremover har Spejlsalen, som kan rumme omkring et halvt hundrede mennesker, vores Black Box, hvor der kan være omkring 100, Guldsalen med plads til 230 siddende eller 600 stående, og så 400 siddende i teatret. På den måde får vi nu i højere grad mulighed for at lægge arrangementerne det sted, hvor det størrelsesmæssigt passer bedst. Og det giver en bedre oplevelse for publikum, siger formanden. - Jeg håber da også, at det betyder, at vi kan få noget mere teater i teatret og ikke kun koncerter. Det kunne absolut være fint, lyder det fra Christian Ulrich. Sådan ser formand for Svendborg Teater, Lars Erik Hornemann, også på fusionen. - Vi synes, at det er win-win, at de to kulturinstitutioner, som ligger tæt og ned ad hinanden, bliver til ét. Driftsmæssigt er der nogle klare fordele i at tænke det sammen i stedet for hver for sig at skulle arrangere og håndtere praktiske ting. Og så tænker vi, at det vil gøre det muligt at bruge begge rammer endnu bedre, når man tænker på tværs.

Ikke en spareøvelse Et andet mål med fusionen er fortsat at skabe en masse kultur for det sydfynske folk. Og det for det samme antal kroner og øre, som de to aktører har til rådighed i dag, forklarer Christian Ulrich. - Der er en klar aftale med både det politiske og administrative system i kommunen om, at det her ikke er en spareøvelse. Så det tilskud, der ligger til teatret, og det til Borgerforeningen, bliver ført videre, og vi får det samme kommunale tilskud som i dag, siger han. - Og det skal vi skabe endnu mere kultur for, ligesom der ligger et ansvar i at være med til at vedligeholde både den bygning, som Borgerforeningen holder til i, og den, teatret er i. Vi skal være med til at sikre, at vi begge er der om 10 år.

Som sit eget Det var i begyndelsen af året, at Svendborg Teaters bestyrelse rettede henvendelse til Borgerforeningen med henblik på en fusion. Og ifølge formand for teatrets bestyrelse, Lars Erik Hornemann, faldt det sammen med, at teaterleder af Svendborg Teater, Jørgen Bo Jørgensen, skulle på pension. - Han har i over 40 år passet teatret, som var det hans eget, og gjort det rigtig godt, men skal altså til at træde af. Og frem for at bestyrelsen skulle ud at ansætte en ny leder med ansvar for at drifte teatret, ønskede vi at undersøge muligheden for at skabe én driftsenhed for de to steder og fusionere, siger han. - For mig og bestyrelsen blev det en mulighed for at lave noget, som, vi mener, er til fordel for begge parter fremadrettet, lyder det fra Lars Erik Hornemann. Hos Svendborg Teaterforening, som bidrager til at fylde teatret med aktivitet, er der også begejstring for fusionen. I hvert fald hos formanden Jens Christian Møller. - Vi har haft et tæt samarbejde med Svendborg Teaters daglige leder og bestyrelse gennem mange år og har haft et godt parløb med dem. Det har fungeret godt, men nu ser vi frem til at få et lige så godt samarbejde med den nye konstruktion, og vi har også fået tilbud om en plads i den nye fælles bestyrelse, siger han. - I teaterforeningen vil vi fortsætte med det koncept, som vi kører, og det er at hente professionelle forestillinger hjem i bred forstand til alle dem, som har lyst til se det, og til den skare af medlemmer, som vi har. Så vi arbejder på at fastholde den tradition, det er at komme på Svendborg Teater og opleve den slags teater, som vi udbyder.