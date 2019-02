Forlægger afslører: Elvira Madigan-gravsten er fup

En gravsten med skriften "Hvil i fred Elvira" dukkede i 2005 op ved Tåsinge Museum på mystisk vis, efter den var forsvundet mange år tidligere. Nu viser det sig, at den returnerede sten efter alt at dømme ikke er den originale, og at det hele var et stunt, som den afdøde forfatter Anders Enevig stod bag. Det afslører hans forlægger, Jacob Wisby.