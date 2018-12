Forening tættere sit mål: Får penge til mobil sauna i Christiansminde

Foreningen Christiansminde For Alle har konkrete planer om at få lov til at sætte mobil sauna op. Den plan rykker nærmere realisering. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Foreningen Christiansminde For Alle arbejder for at få lov til at sætte mobil sauna op. Den drøm er tættere realisering efter donation fra Nordea Fonden.

Svendborg: Det begynder at ligne noget. Sådan kan betegne situationen i foreningen Christiansminde For Alle, der blev stiftet i foråret, og som har som erklæret mål at være et fællesskab, der laver diverse organiserede aktiviteter i Christiansminde. Helt konkret arbejder den i øjeblikket på at få sat en mobil sauna op, og det er en plan, som er tæt på at blive virkelighed. Nordea Fonden valgte således forleden at smide 124.000 kroner efter foreningen, der tidligere har fået 50.000 kroner fra Friluftsrådet til projektet. Dermed er man økonomisk i mål, forklarer formand Torben Bürgel. - Det betyder jo, at vi kan realisere det, hvis ellers vi kan få lov til det. Da det jo er kommunens jord, skal vi jo spørge dem først, siger han. Næste skridt er at lave en ansøgning til kommunen om at få lov. Dernæst skal den have tilladelse fra Kystdirektoratet, da det kræver dispensation fra strandbeskyttelseslinjen at stille saunaen op i Christiansminde. - Det er vi allerede i gang med, siger formanden, der hverken håber eller regner med, at den proces vil trække i langdrag. - Der er selvfølgelig lidt sagsbehandlingstid og ansøgninger, som skal igennem, men vi håber da, at vi får saunaen op, inden vinteren er væk.

Nordea Fondens direkøtr Henrik Lehmann Andersen overrækker her en fin check til foreningen Christiansminde For Alle, som havde sendt næstformand Margit Lolk (t.v.) og kasserer Else Lund til at modtage den.

Alle kan være med Planen om at få en mobil sauna er foreningens første af forhåbentligt mange projekter, som vil komme Christiansmindeområdet til gavn. - Det har været et stort ønske fra mange forskellige grupper at få en sauna dernede. Derfor tænkte vi i bestyrelsen, at nu prøver vi det af som projekt nummer et. Og når det er på skinner, kan vi tage et nyt projekt op, siger formand Torben Bürgel. Hvor saunaen præcist bliver placeret, er endnu usikkert, men det bliver formenligt tæt på stranden. - Vi forestiller os, at det bliver i nærheden af de omklædningsfaciliteter, der er dernede nu. Altså omme bag livreddertårnet. Det ville være mest praktisk, siger formanden. - Men det skal vi tale med kommunen om og finde en løsning, som de og vi kan leve med, tilføjer han. Den mobile sauna er i princippet forbeholdt foreningens medlemmer, men som formanden påpeger, er foreningen, som navnet også indikerer, for alle. - Alle svendborgensere kan i princippet melde sig ind i foreningen og bruge saunaen. Det er gratis at være medlem, men der vil nok være et symbolsk beløb for at bruge saunaen, fordi vi skal betale strøm. Det bliver måske noget med at lægge en 10'er for en halv time eller noget.