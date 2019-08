Forening indbyder til familiedag i Christiansminde

Christiansminde for Alle indbyder til sit første arrangement - familiedag. Her tilbydes en række aktiviteter med instruktion i blandt roning og mountainbike-cykling.

- Vi lægger op til en fantastisk familiedag med masser af spændende aktiviteter på tværs af generationer i Christiansmindes naturskønne omgivelser og har været så heldige, at en masse aktører bakker op om arrangementet og tilbyder gratis undervisning, fortæller formanden Margit Lolk i en pressemeddelelse.

Svendborg: Søndag den 18. august klokken 10-17 indbyder foreningen Christiansminde for Alle til stor familiedag i den skønne natur omkring Christiansminde i Svendborg.

Mange aktiviteter

Med hjælp fra en række foreninger er det blevet muligt at tilbyde roning ved Svendborg Roklub, kajakroning ved Lifeplan Kajak og Friluft, mountainbike ved Sydfyns MTBGuide. Desuden er der rundbold for hele familien, Swing og Rock'n Roll for unge og voksne, Linedance og Outdoor Fitness,

- Er man til noget helt anderledes og sjovt, skal man besøge Wilt Event. Man kan også høre om spejderlivet og blive spejder for en dag hos Christiansminde Spejderne, begge aktiviteter vil være tilstede på Engen hele dagen, fortæller Margit Lolk.

Er man kunstinteresserede kan man besøge Galleri DGV og opleve udstillingen med Milena Bonifacini og Lisbeth Eugenie Christensen. Til de historieinteresserede bliver der en guidet tur i området ved Anita Lillevang, Svendborg Museum. Dagen sluttes med dans og levende musik ved Maria Kjær Kvartetten.