Forening fejrer 30 års jubilæum

Svendborg: - Det skal fejres, og det kommer ikke til at gå stille for sig.

Sådan forlyder invitationen til foreningen Kontakt mellem Menneskers 30 års jubilæumsfest.

Kontakt mellem Mennesker har tradition for at igangsætte sociale aktiviteter og projekter og har gennem tiden haft tilbud som "Halløj" - et finurligt besøgsteam, der kunne bestilles til at skabe højt humør ved enhver lejlighed, ungeprojektet "Amigo Mio", den international mødregruppe "Mamma Mia", der i dag der i dag drives af FTS i Frivillighuset, og "Mand og Mand imellem", som er et mandetilbud, der i dag er blevet en selvstændig forening.

Lørdag 30. marts klokken 13 til 17 er nye som gamle og fremtidige ansigter - mennesker som på en eller anden måde har været omkring foreningen inden for de sidste 30 år - inviteret til fest i Skallen, Møllergade 99 i Svendborg.

Der vil blandt andet være fællessang og musik og ansatte på stedet vil bidrage med deres facet af fortællingen om foreningen. /limai