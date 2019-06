Foreløbigt politisk nik til vindmøller ved Broholm

Gudme: Da politikerne i Teknik- og Erhvervsudvalget i sidste uge skulle tage stilling til en ansøgning om at sætte tre knap 150 meter høje vindmøller op på et stykke af Broholm Gods' jord, enedes man om at give grønt lys til at gå videre med projektet.

Det er den sjællandske godsejer, Lars Kronshage, der har ansøgt om at få lov at sætte de tre vindmøller op, og politikerne skulle finde ud af, om de vil være med til at fortsætte undersøgelserne forud for, at der måske laves et kommuneplantillæg og en lokalplan, der er forudsætning for, at projektet kan realiseres.

Politikerne nikkede til, at der bliver lavet en miljøredegørelse - det der før i tiden hed en VVM.

- Afhængigt af hvad konklusionen er i den, finder vi ud af, om vi vil gå videre derfra, lyder det fra udvalgsformand, Flemming Madsen (S).

Projektet har for nylig været i offentlig høring, hvor en række naboer ytrede bekymringer på grund af blandt andet risikoen for støjgener. Flere end 80 borgere skrev i et høringssvar under på, at de er imod de tre vindmøller.

