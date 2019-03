Svendborg: Thomas Kristensen har tilbragt mere end 3500 timer i et cockpit. Han er jagerpilot, går under flyvernavnet "MET" og har skrevet adskillige bøger om sit virke. Thomas Kristensen har siden 1993 fløjet i en F-16 flyver, hvor han blandt andet har drevet over Balkan, Afghanistan, Libyen og Irak. Han er den eneste danske jagerpilot, der har deltaget i alle de krige som Flyvevåbnet har medvirket i.

Svendborg Bibliotek inviterer til foredrag med jagerpiloten torsdag 28. marts fra klokken 19 til 21. Billetterne koster 50 kroner og kan købes på bibliotekets hjemmeside. /limai