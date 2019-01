Foredrag på biblioteket: Mere viden om Lykke-Per og Pontoppidan

Svendborg: Henrik Pontoppidans historie om Lykke-Per er igen højaktuel med Bille Augusts filmatisering af den unge Per Andreas Sidenius' bestræbelser på at skabe sig et andet liv end det, han kom fra.

Skulle man oven på filmen og tv-serien være blevet sulten efter at vide mere om den tvivlsomme helt og hans kærlighedseventyr, holder Johan Rosdahl, formand for Pontoppidan-selskabet foredrag på Svendborg Bibliotek mandag 14. januar fra klokken 19 til 21.

Foredraget koster 40 kroner, og med sig får man en gennemgang af Pontoppidans forfatterskab med særligt fokus på Lykke-Per.

Billetter kan købes på bibliotekets hjemmeside. /jurb