Svendborg: Strålebehandling spiller ofte en vigtig rolle i behandlingen af kræft, og onsdag den 6. marts fortæller overlæge Tine Schytte, hvordan strålebehandling fungerer, og hvilken rolle den spiller i et behandlingsforløb. Det sker ved et foredrag i et mødelokale på hovedbiblioteket klokken 19.30. Det er Svendborg Folkeuniversitet, der står bag arrangementet, der også sætter fokus på, hvordan strålebehandlingen er blevet udviklet og forbedret over tid.Sidste efterår blev en såkaldt MR-accelerator indviet på Odense Universitetshospital, og i foredraget gives en beskrivelse af, hvordan den kan bidrage til at forbedre strålebehandlingerne i nær fremtid. En billet koster 75 kroner, og man kan tilmelde sig på svendborgfolkeuniversitet.dk. /gru