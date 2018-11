Foredrag om medicinsk cannabis

Tåsinge: Hvad er fup, og hvad er fakta, når det kommer til medicinsk cannabis? Det er de færreste, der endnu er helt skarpe på det, men Rikke Jakobsen, der er sekretariatschef i Cannabis Danmark er.

Fredag 30. november holder hun foredrag i Gymnastikhuset på Tåsinge. Her vil hun fortælle om cannabinoider og terpener, hvordan de kan være et godt medicinsk redskab og om forskningen på området.

Foredraget begynder klokken 19 og koster 100 kroner at deltage i. For 250 kan man få et medlemskab af Cannabis Danmark i 2019 med i købet, og hvis man allerede er medlem, er foredraget gratis. (jurb)