Foredrag om Trankebar

Svendborg: Et stykke indisk danmarkshistorie. Det er Trankebar, den første danske oversøiske handelsplads.

Og har man ikke helt styr på, hvordan det nu var med Trankebar, kan man opleve en mand, der har, på Svendborg Bibliotek tirsdag 22. januar.

Her kommer Knud Helles, der er næstformand i Foreningen Trankebar, og fortæller om de 225 års fælles dansk-indiske historie og om, hvor Trankebar står i dag i anledning af, at 2018-2020 markerer 400-årene for Danmarks engagement i den oversøiske asiatiske handel.

Foredraget varer fra klokken 19 til 21 og koster 20 kroner at lytte med på. /jurb