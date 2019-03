Foredrag om Erik Scavenius: Mennesket, politikeren og ægtemanden

Gudme: Journalist og forfatter Birgithe Kosovic gæster tirsdag den 2. april klokken 19 Sognehuset i Gudme med et foredrag om sin roman "Den inderste fare." Romanen skildrer Erik Scavenius, der var leder af regeringen under besættelsen og i manges øjne er en af danmarkshistoriens største landsforrædere. Men i Kosovics foredrag møder vi ham som menneske, politiker i krig og ægtemand i utroskab og dyb forelskelse. Foredraget er arrangeret af Gudbjerg og Gudme-Brudager Menighedsråd og er gratis for alle interesserede. /HETJA.