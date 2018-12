Svendborg: Det er et foredrag, som især henvender sig unge mennesker, som føler sig pressede af tidens krav, det der foregår på Svendborg Ungdomsskole torsdag 6. december.

Her kommer foredragsholder og forfatter Camilla Skovgaard og italesætter det at skulle vokse op i en tid, hvor man både skal klare sig hurtigt igennem uddannelsessystemet og præstere til topkarakter. Og så kommer hun med det klokkeklare budskab om, at der skal "ro på", som i øvrigt også er titlen på foredraget.

Det er ungdomsskolen, der i samarbejde med Svendborg Bibliotek står bag arrangementet, der begynder klokken 17. Billetter kan købes på bibliotekets hjemmeside og koster 40 kroner for børn og unge, 60 kroner for voksne. Medlemmer af ungdomsskolen har fri adgang. /heng