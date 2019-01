Foredrag med Rebellen fra Langeland i Vormark

Vormark: Det er en landskendt rebel, som kommer til Vormark Forsamlingshus onsdag den 23. januar. Ole Sørensen fra Langeland Kommunes socialpsykiatri kommer nemlig til det lokale mødested for at levere anekdoter, provokationer og gode og trælse historier fra det virkelige liv. Det, som han i 2016 blev landskendt for i dokumentarserien Rebellen fra Langeland.

Det koster 100 kroner inklusiv kaffe og kage, og der er bindende tilmelding senest onsdag den 16. januar på telefon 62 25 15 30 eller 23 47 18 21. /catj