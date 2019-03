Foredrag i Svendborg: Dokumentet, der førte Danmark i krig

Svendborg: Hvad stod der i den rapport, som førte til at Danmark og resten af den vestlige verden gik i krig? Det kan du få svar på, når Niels Harrit gæster Svendborg med et nyt foredrag. Den pensionerede lektor i kemi har undersøgt, hvad der egentlig stod i den såkaldte Frank Taylor Rapport, hvori USA anklagede Osama bin Laden for at stå bag 9/11, og førte til krigen i Afghanistan i 2001. Foredraget er kun blevet afholdt tre gange tidligere, i Århus, Aalborg og København, og slår nu vejen forbi Svendborg Forsamlingshus. Arrangementet afholdes tirsdag den 19. marts fra klokken 19.30 - 22.00 på Lundevej 2 i Svendborg. Entré er 50 kroner eller 20 kroner for studerende og pensionister.