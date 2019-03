Svendborg: Kommende og nuværende forældre og børnepassere i Svendborg Kommune kan blive klogere på, hvordan de styrker børns selvværd til det gratis foredrag "Giv dit barn et godt og stærkt selvværd".

Foredraget er arrangeret af foreningen Higher Worth Org og finder sted søndag den 31. marts på 1. sal i Svendborg Svømmeland. Tilmelding foregår på www.brydfri.nu/gratis.html

Det er Benedicte Frölich og hendes mand Frank Gormsen, der gennem oplysning vil til øge selvtilliden blandt børn.

- Desværre ser vi i dag, at alt for mange børn lider af meget lavt selvværd og slås tilmed ofte med et selvdestruktiv og negativt selvbillede. Det skaber problemer for dem gennem hele livet og gør, at de ikke tør forfølge deres drømme, da deres tankegang er, at de ikke er gode nok, forklarer forfatter og sygeplejerske Benedicte Frölich. /rashe