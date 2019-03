Foredrag: Et tidligere liv som Jehovas Vidne

Egense: Hun er tidligere byrådsmedlem i Billund Kommune, men hun er også tidligere medlem af Jehovas Vidner.

Jette Seidenschnur var i 33 år en del af trossamfundet Jehovas Vidner, men valgte at melde sig ud af det religiøse fællesskab. Det havde store familiemæssige omkostninger, men i dag har hun fået et helt nyt liv.

Det kommer hun og fortæller om i et foredragsarrangement i Egense Forsamlingshus 14. marts klokken 19.30. Der er gratis adgang for medlemmer af foredragsforeningen. For ikke-medlemmer er prisen 60 kroner. Der kan købes kaffe med kage til 30 kroner.

Det er desuden foredragsforeningens sidste foredrag i denne sæson. De næste foredrag kommer i oktober. /limai