Forbifarten med kendisbesøg i Ulbølle, motionsglade plejecentre og hjertestarter til vilde mænd

Vi starter med en gåtur i Rantzausminde. Et nyt koncept på Rantzausminde skole er nemlig blevet lanceret. "Gåbus" hedder det, hvor de store børn på skolen nu har ansvaret for at følge de små sikkert fra bus til skole. 17 elever fra 6.a. og 6.b. er nemlig blevet uddannet gåbus-chauffører, hvor de modtager børnene fra 1.-3. klasse ved bussen om morgenen.

- Det er med til at give både de store og små elever en frisk start på skoledagen. Det giver mere trafiksikre børn, ligesom det mindsker trafikken omkring skolen, når eleverne kan komme med bus, således at vi undgår en masse trafik om morgenen ved skolen, siger Søren Kongegård, der er lærer på skolen.

Formand for Teknik- og Erhvervsudvalget, Flemming Madsen (S), klippede snoren og indviede den nye gåbus-rute fra Dagligbrugsen i Rantzausminde til skolen mandag 2. september klokken 7.15.

Og vi bliver på Rantzausminde skole. Fredag den 27. september skal 4., 5. og 6. klasserne nemlig blive klogere på vand sammen med forsyningsselskabet Vand og Affald. Dagen hedder Grøn Fredag og kommer i forlængelse af den nationale naturvidenskabsfestival, hvor børn og unge over hele landet i uge 39 dykker ned i vandets mysterier.

Vi bliver lidt ved naturen. I april deltog Vildmandsforeningen i Svendborg i Hjerteforeningens Landsindsamling, hvor 7000 på landsplan var med til at samle penge ind, så der nu kan sættes 375 nye hjertestartere op rundt om i landet. Og et af stederne, der har fået gavn af det, er nu Vildmandsforeningen. Foreningen har nemlig fået tildelt en hjertestarter, der er sat op ved Svendborg Natur- og Miljøskole - Skårupøre Strandvej 47.

- Foreningens medlemmer og familie har deltaget i indsamlingen for at fremme det gode formål, og vi er meget taknemmelige over, at det er lykkedes at få endnu en hjertestarter til området. Vi er en forening med godt 60 medlemmer, mænd - de fleste i en modne alder - og dermed mænd med en forøget risiko for at blive ramt af hjertestop, fortæller Knud Fruelund, der er formand i Vildmandsforeningen.

Spræl og glæde var der også i både Wandallshaven og på Thurøhus, da de to plejecentre den 27. august blev certificerede senioridrætscentre. For at opnå det certifikat, skal plejecentrene have minimum tre ugentlige aktiviteter, have kvalificerede instruktører og personale til aktiviteterne, og der skal være et frivilligt foreningsmiljø, som i Svendborg Kommune opfyldes gennem Svendborg Senior Idræt.

Tre gange om ugen kommer frivillige i Wandallshaven og på Thurøhus og går ture med de ældre, spiller spil som blandt andet krolf, gulvdart og curling, der bliver lavet gymnastik og sunget. På Thurøhus er der også en lille sløjdgruppe.

Og når vi nu er ved den ældre generation, tager vi også lige en tur forbi Det Gode Madhus, der er leverandør af maden til de ældre. Der er nemlig blevet lavet en tilfredshedsundersøgelse af maden. Og kunderne virker til at være ganske glade. 250 plejehjembeboere har svaret på spørgeskemaet, som omhandler alt fra tilfredshed med smag og kvalitet, portionsstørrelse, udvalget og bestillingsprocessen. 415 øvrige borgere svarede også på formularen.

Undersøgelsen viser, at 49 procent er "meget tilfredse" med madens smag og kvalitet og 38 procent er "tilfreds". 9 procent er utilfreds med maden, 4 procent er "meget utilfreds" med maden, fremgår det af undersøgelsen.

Formand i Social- og Sundhedsudvalget, Hanne Klit (S), er henrykt over resultaterne.

- Der er en høj grad af tilfredshed, og det er jo dejligt. Der vil altid være nogen, som man ikke helt kan ramme med smag og kvalitet, men når 87 procent af de adspurgte giver udtryk for, at de er tilfredse, kan vi godt være glade, siger Hanne Klit til avisen.

Vi løber også lige en tur til Ulbølle. I hvert fald havde godt 200 friske ben også fundet vej dertil søndag 8. september. Det nye motionsløb Ulbølle Half løb nemlig at stablen, hvor man kunne vælge mellem 7, 14 eller 21 kilometer. Og en lille smule kendisregn var der også i byen. Racerkøreren Jason Watt havde nemlig fundet vej til Ulbølle, hvor han tog en runde i sin kørestol. Det kan man læse mere om i Den Lille Avis.