Julen står for døren, og årets menu skal trakteres. Vi har bedt tre af Svendborgs kokke om et par gode råd til, hvordan man griber årets mest traditionsbundne måltid an.

Svendborg. Åh ja, julen er over os. Det er glædens tid. Juleaften er en stolt tradition, som vi kender ud og ind. Det ujævne trav hånd i hånd om et afpillet grantræ. De uprøvede sangstemmer, der knækker over på sidste strofe i "det kimer nu". Onkel Poul, der sidst på aftenen falder i søvn på sofaen med rød næse og løsnet livrem. Men før juletræ og pakker skal værterne kreere en julemenu, der må betegnes som en dans på en knivsæg. For der er vel næppe et måltid på året, der er forbundet med flere traditioner og forventninger, end netop den. Derfor har vi spurgt tre af Svendborgs kokke, hvordan de griber julemiddagen an, og bedt dem give deres bedste råd.

Det er den dag, hvor man skal hygge sig allermest, og så stresser man rundt. Husk, at der er ingen andre end dig selv, der ved, hvordan maden skal være. Man kan tale sig ud af alt. Claus Holm, kok

Menuen Når julemenuen skal sammensættes, er de tre kokke enige. Der skal ikke eksperimenteres for meget. Der skal være and, steg, rødkål, kartofler. Hele dynen. Julemenuen er fyldt med traditioner, og dem skal man ikke pille for meget ved, siger Jakob Hirsch, der er står bag cateringfirmaet Spisetid. - Jeg har selv arbejdet på mange forskellige inspirerende restauranter, hvor vi eksperimenterede ret meget, men den 24. kan jeg godt lide, at det er meget klassisk, siger kokken, der blandt andet har stået i lære på Michelin-restauranten Søllerød Kro. Han har før serveret en lidt utraditionel rødkål derhjemme til jul, men det er en disciplin med faldgruber, siger han. - Alle har meninger om maden den 24., og jeg holder den traditionelt for at please alle. Jeg prøvede engang med en rødkål med balsamico og andekråse i. Familien sagde, den smagte godt, men de ville næsten foretrække den fra Beauvais, siger Jakob Hirsch, der prioriterer at bruge lokale råvarer. Råvarernes kvalitet er også vigtig for TV-kokken Claus Holm, men han pointerer, at alle har ret til at lave præcis den julemiddag, de vil og kan overkomme. - Jeg kan blive træt af, hvor dyrt og fint det skal være. Og hvor vigtigt, det er, at anden er økologisk, og at den er dansk, og at man ikke må spise kartofler fra glas, siger han og fortsætter: - Nogle har mange penge, andre har få. Lad os nu bare fejre den aften og hygge os omkring bordet. Og hylde måltidet. Man skal ikke kigge over hækken til naboen, lyder opfordringen fra Claus Holm.

Forberedelsen Det ringer på døren. Gæsterne kommer ind ad døren, lige idet sovsen skiller, og sværene skal have den sidste kærlighed for at blive sprøde. Ja, julemaden kan være en stressende affære. Men med god forberedelse kan man undgå køkkenkatastrofen, siger Lars Thude fra Restaurant Thudes. - Der er store forventninger til julemiddagen, så i bund og grund handler det om at være købe grundigt ind, så man er sikker på, at man har det hele, siger han og fortæller, at det meste af maden kan ordnes i dagene op til juleaften. - Forbered så meget som muligt i dagene op til. Skræl og pil kartoflerne dagen før. De kan sagtens stå i køleskabet i vand i et par dage, uden der sker noget. Få risen til risalamanden kogt dagen i forvejen. Smut mandlerne et par dage i forvejen, siger han. Det gælder også anden. - Den kan man også stege dagen før og skære den ud og lægge den på en bradepande. Så skal den måske kun have et kvarter i en varm ovn med lidt grill på dagen. Men husk at holde øje med den, siger Lars Thude. Jakob Hirsch er enig i, at det meste kan forberedes på forhånd. - Man skal ikke være bange for at forberede nogle ting på forhånd. Det sker der ikke noget ved, siger han og fortsætter: - Du kan lave rødkålen allerede nu, og du kan lave risalamanden færdig den 23. Du kan også fylde anden og gøre stegen klar den 23., siger han.

Langtidsstegningen Andestegen er jo som bekendt den traditionelle julemiddags omdrejningspunkt. Men hvordan steger man den perfekt? Det guider Claus Holm dig til her: - Den skal langtidsbages. For på den måde bliver den saftig og lækker, og så kan den rive al stress ud af den juleaftensdag der, for du kan sætte den i gang om morgenen, og så er det sgu så fint, siger han og fortsætter: - Jeg plejer at smide den i ovnen ved 120 grader i tre timer. Inden da har jeg selvfølgelig krydret den med salt og peber - alt det gode. Og så banker jeg den bare op de sidste 20 minutter, så skindet bliver sprødt, siger han og gentager sit budskab fra tidligere: - Det er den dag, hvor man skal hygge sig allermest, og så stresser man rundt. Husk, at der er ingen andre end dig selv, der ved, hvordan maden skal være. Man kan tale sig ud af alt. Bum. Glædelig jul derude.