Forældre tog sagen i egen hånd: Skaffede deres unge et ungdomshus

Tina Ernstsen (tv.) har sammen med en lille gruppe af forældre arrangeret, at unge i Stenstrup kan mødes på Aktivitetsgården, hvor spejdere og 4H i forvejen holder til. Forældrene skiftes til at være forældrevagt, så der er en voksen til stede, når de unge er sammen. Den tjans meldte hendes mor Lizzi Nygaard sig til allerede for flere måneder siden. Foto: Martin Ytting Rask

De unge i Stenstrup har i en længere periode manglet et sted at mødes - et ungdomshus. Og så tog forældrene sagen i egen hånd.

Stenstrup: Unge i Stenstrup har fået et ungdomshus, efter de i en længere periode har hængt på gaden eller er gået på biblioteket, når de har haft lyst til at mødes. Allerede i januar fortalte forældre, at de var på udkig efter et mødested for deres unge. Og nu er det altså lykkedes at skaffe dem tag over hovedet, fortæller Tina Ernstsen, der er en af forældrene i en forældregruppe, som har kæmpet for et ungdomshus. - Anne Marie Jørgensen fra 4H, der holder til på Aktivitetsgården i Stenstrup, ringede og spurgte, om vi ikke havde lyst til at komme ud til dem. Og efter lidt overvejelse blev vi enige om, at det var en god løsning, fortæller Tina Ernstsen og fortsætter: - Vi holdt åbningsfest den 8. marts og indtil videre er der 44 unge, der har været i ungdomsklub i Aktivitetsgården, siger hun og fortæller, at hun regner med, at endnu flere unge vil gøre brug af tilbuddet, når sæsonen for fodbold, håndbold og andre sportsaktiviteter holder pause hen over sommeren.

Betaler selv Det er dog ikke gratis at leje lokale hos Aktivitetsgården. Det koster 200 kroner pr. gang , og eftersom der er ungdomsklub to gange om ugen - nogle gange tre gange om ugen, når lokalet også er ledigt om fredagen - så løber det op. - For marts måned har jeg betalt af egen lomme, for at få det i gang; en 800-900 kroner, tror jeg, siger Tina Ernstsen. Hun fortæller at den lokale borgergruppe Nærdemokratigruppen i Stenstrup har indvilget i at betale lejen af lokalet i april, og imens er forældregruppen, som Tina Ernstsen er medlem af, i gang med at søge midler andre steder, så udgiften til leje kan blive dækket. - Så det håber vi lykkes. Vi har også fået bidrag fra flere private, oplyser hun og fortæller at hun og de øvrige fem forældre i forældregruppen skiftes til at være der, når ungdomsklubben har åbent. - Og hvis nogen forældre skulle sidde derude og have lyst til at engagere sig, så skal de bare kontakte mig, for vi kan sagtens bruge flere frivillige forældre, så vi er flere der kan skiftes til at holde ungdomsklubben åben, siger hun.

Da Fyns Amts Avis i januar fortalte om udfordringerne ved, at Stenstrups unge ingen ungdomsklub havde, var problemet blandt andet, at de unge brugte biblioteket i byen som opholdssted. Det afstedkom en del larm og uro, som man på biblioteket ikke syntes så godt om. - Men det er faktisk blevet bedre, efter vi åbnede ungdomsklubben på Aktivitetsgården, selvom vi kun har åbent et par gange om ugen. Så det er da positivt, konstaterer Tina Ernstsen.