Forældre og lokale betjente enige: Massive narkoproblemer i Svendborg

- Jeg synes egentlig, det er et reelt billede af situationen, som den ser ud lige nu, siger John Arly Henriksen, der er Socialdemokratiets gruppeformand.

I den står, at børn helt ned til 12-13 år køber hash, og at enhver ved selvsyn kan se, hvordan det bliver solgt om aftenen i blandt andet Svendborg Storcenters parkeringskælder og ved Den Blå Lagune på Østre Havnevej. Ligesom de unge helt åbenlyst ryger hash på torvet.

Mailens afsender afviser at kommentere mailen, ligesom vedkommende af hensyn til sit barn ikke vil stå frem med navn, men oplyser dog, at den er sendt på vegne af en gruppe bekymrede forældre.

Er stukket af

René Haahr (V) er enig i, at det står slemt til, og mener, at det har med nedlæggelsen af civilpatruljen for godt tre år siden at gøre.

- Siden er markedet for hash og stoffer stukket af, siger han og peger på, at en lille gruppe på to civilklædte politifolk fra politiet i Svendborg blev sat ind 1. december 2018 - og har opnået forbløffende resultater.

Ifølge René Haahr er det lykkedes at beslaglægge mellem 10 og 12 kilo hash, narkotika, våben og tyvekoster for i alt omkring to millioner kroner, og det kan man godt udlede noget af, mener han.

- Det taler et tydeligt sprog om, at der er noget at komme efter, siger Venstre-politikeren.