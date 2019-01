Forårssemestret er planlagt: Stor buffet af viden på folkeuniversitetet

Svendborg: For den nysgerrige og videnbegærlige er Svendborg Folkeuniversitets forårsprogram en ren buffet. Programmet, der er for forårssemestret 2019, er folkeuniversitetets hidtil mest omfattende med i alt 15 foredrag inden for blandt andet naturvidenskab, lægevidenskab, historie og litteratur.

Første foredrag er arrangeret i samarbejde med AOF Center Fyn og handler om det stadigt højaktuelle teaterstykke "Antigone af Sofokles" fra den græske oldtid. Stykket er netop blevet nyopsat af Marcel Lysgaard Lech, der er ph.d. og lektor på Syddansk Universitet, og det er ham, der holder foredraget onsdag 20. februar på Svendborg Bibliotek fra klokken 19 til 21.

Resten af programmet og priser kan ses på www.svendborgfolkeuniversitet.dk /jurb