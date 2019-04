Forårs-sfo vedtaget: Løsning fundet for både de kommende specialskolebørn og for tilskuddet

Henrik Nielsen (K) var efter aftalen var indgået en tilfreds formand for Børne og Ungeudvalget. Han betragter aftalen som en fornuftig måde at finde de penge, der skal findes. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Der bliver indført forårs-sfo for de ældste børnehavebørn i Svendborg Kommune fra 2020. Tilskuddet vil være det samme både for de frie grundskoler og de kommunale skoler. Og der vil blive fundet individuelle løsninger for de kommende specialskolebørn.

Svendborg: De ældste børnehavebørn skal fra april 2020 gå i forårs-sfo frem til deres skolestart. Det står nu fast efter et langt møde mellem politikerne i Børne- og Ungeudvalget onsdag aften, hvor et samlet udvalg stemte for aftalen. Op til mødet var der kommet 31 høringssvar. Størstedelen af dem blev diskuteret grundigt. Og man fandt blandt andet en løsning på bekymringerne vedrørende de kommende specialskolebørn, som vurderes til at være omkring otte. Ligesom størrelsen af tilskuddet blev fastsat, fortæller Henrik Nielsen (K), formand for Børne- og Ungeudvalget. - Vi vil kigge på det enkelte specialskolebarn og finde den optimale løsning i samarbejde med blandt andet forældrene. For nogle vil det være det bedste at fortsætte i tilbuddet, de er i, frem til de kan begynde i et specialtilbud fra skolestart i august. Der kan også komme en løsning, hvor man samler nogle af specialskolebørnene i et tilbud på Byhaveskolen, forklarede han og takkede for de mange høringssvar, som han betegnede som meget kvalificerede.

Et godt tilbud Der var uenighed på mødet, da samtalen faldt på tilskuddet til de frie grundskoler, forklarede Henrik Nielsen (K). - Socialdemokratiet og Alternativet mente, at bidraget for de frie grundskoler skulle være 76 procent af det kommunale bidrag. Det blev stemt ned af de resterende partier. Herefter vedtog vi, at man modtager samme tilskud, som ved de kommunale skoler. Forud for mødet havde flere forældre sagt, at de gerne så deres egenbetaling nedsat, da pædagogerne i det nye tilbud vil have mindre tid per barn. Det blev dog ikke vedtaget. - Vi synes, det er et godt tilbud, og at det giver god mening. Derfor var der ikke den store debat om punktet, da vi var enige om, at prisen var fair. - Normeringen vil hedde 12 børn per pædagog til forskel for de syv i dagtilbuddet, oplyste Henrik Nielsen.

Indfasning droppet Der blev også diskuteret, om forårs-sfo skulle indfases i etaper, forklarede Henrik Nielsen. - Høringssvarene gav udtryk for et ønske om, at skulle man indføre forårs-sfo, skulle man gøre det for alle samtidig. Og det har vi valgt at gøre. - Vi talte også om, hvorvidt det var muligt for børnene at få en pædagog med over i forårs-sfo, som de kender på forhånd. Og det vil ikke være muligt i alle tilfælde, sagde Henrik Nielsen.