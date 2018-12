For første gang i mindst 23 år: Indbrudstyve har slået til på Skarø

- Vi går og regner med, at vi er alene og har fred og ro herovre, og nu ved vi ikke, om vi har nogle luskende om natten. Det er ubehageligt, siger Aase Linn Sørensen, som desuden fortæller, at hun og ægtemanden Preben Sørensen har tænkt sig at ændre vaner.

- Jeg er født på Skarø og flyttede tilbage hertil for 23 år siden, og jeg har aldrig hørt om en indbrud på øen. Det her er det første, så det er noget, vi snakker om, siger Aase Linn Sørensen, der ikke bryder sig om emnet.

Nogle udefra

Hverken Aase Linn Sørensen eller Gitte Loftlund har mistænkte i sagen.

Men de er overbeviste om, at gerningsmanden ikke skal findes blandt øens i alt 32 beboere, og at der derfor må være tale om folk udefra.

- Jeg har talt med skipperen på færgen, og han har fortalt, at han ikke har haft gæster med over. Så det må være nogle, der er kommet sejlende på en kort visit, siger Gitte Loftlund, som nu har gemt spiritussen væk, så den ikke er synlig udefra.

Og det er så det.

- Jeg tror, det er et tilfælde, at det er gået ud over os, og udbyttet var ikke ret stort. Det kommer ikke til at ske igen de næste 23 år, siger hun.