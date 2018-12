For første gang i Danmark: Oure åbner gymnasielinje med brætsport

Svendborg: Hvordan huen kommer til at se ud, er der ingen, der ved, men på Skolerne i Oure kan man snart blive student med linjefag i boardsport - sport på et bræt.

Oureskolerne har siden 2014 tilbudt en linje med kitesurfing, showboard, skateboard og windsurfing på både efterskolen og højskolen, og interessen har været så stor, at boardsport fra næste skoleår også bliver en linje på kostgymnasiet.

Lasse Sønnichsen bliver ansvarlig for den nye linje, og han fortæller, at især snowboard og kitesurfing aldrig har været mere populært end nu. Han mener, det hænger sammen med, at det er muligt at kombinere de to discipliner og på den måde dyrke brætsporten året rundt.

- Før var man måske af sted et par uger om året på snowboard, og så kunne man vente et helt år på at komme af sted igen, men nu kan man kombinere det med kitesurfing, så man har noget at hygge sig med året rundt, forklarer Lasse Sønnichsen, der selv er danmarksmester i kitesurfing og desuden er kandidat i Idræt og Sundhed fra Syddansk Universitet.