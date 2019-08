For få voksne: Kristine har taget sine børn ud af institution

Kristine Mikkelsen og manden Peter Runge Mahler har valgt at tage deres børn ud af daginstitutionerne. Der er for få voksne og for stor utryghed for parrets ældste søn, der ikke kan rumme for mange børn på en gang. Pædagogerne gør det godt, mener Kristine Mikkelsen. Det er dog ikke fair, at man forsvarer dårlige normeringer med, at der trods alt er gode medarbejdere, mener hun.