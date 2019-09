Lørdag skulle en fest give økonomien i Vester Skerninge Forsamlingshus et boost, men sådan gik det ikke. Det lykkedes dog at holde skindet på næsen, og folkene bag er klar til at kæmpe videre for det trængte hus.

- Vi fik vel et overskud på omkring et par tusinde kroner. Så i det mindste blev det ikke den fiasko, som man kunne have frygtet, når man tænker på den mangel på opbakning, som der har været de senere år. Men jeg havde gerne set, at flere var dukket op og havde købt bare en enkelt øl hver, for så havde vi tjent lidt mere. 2000 kroner er ikke meget - man skal i hvert fald ikke regne timelønnen ud, siger han.

- Det var en fed dag med otte timers musik, men vi kunne godt have brugt en større lokal opbakning, siger Dan Koch-Hansen, der skønner, at omkring 100 dukkede op til Rock i Huset, som støttekoncerten blev kaldt.

En mand med en pensel

Dan Koch-Hansen oplyser, at det på kort sigt handler om at skaffe penge nok til den olie, der skal varme huset op hen over vinteren, og at der på lidt længere sigt arbejdes i planer om at skaffe midler til en varmepumpe.

Et hængeparti i form af en kloakledning, som skal graves op, har huset også, og håbet er derfor, at salg af gløgg og æbleskiver ved et julemarked kan skaffe lidt mønt i kassen.

Og Dan Koch-Hansen understreger, at folkene i bestyrelsen har modet intakt.

- Vi holder en fest igen næste år. For dem, der var der i år, havde så fed en dag, at de helt sikkert vil trække flere med næste gang, siger han.

Endelig fortæller han, at et af formålene med festen var at skaffe frivillig arbejdskraft, så bestyrelsen kan frigøre nogle kræfter til at skaffe penge. Hvilket ikke var en ubetinget fiasko.

- Der var en, som fortalte, at han ikke ville gøre rent og ikke lave havearbejde, men at han godt ville male. Så nu får vi malet vores udhæng og vindfang, siger Dan Koch-Hansen, der dog understreger, at der stadig er brug for folk, som vil gøre en indsats. Helst i form af praktisk arbejde.

Næste større begivenhed i huset er netop julemarkedet, som bliver holdt 30. november. Stadepladserne er i øvrigt gratis, oplyser Dan Koch-Hansen.