Fond uddeler to millioner kroner til sydfynske projekter: Ansøgningsfristen nærmer sig

Svendborg: Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond, SEAF, uddeler hvert år omkring to millioner kroner til projekter, der fremmer udviklingen på Fyn. Næste ansøgningsfrist er 24. marts. Fonden støtter særligt nytænkende projekter inden for miljø og energi, men også indenfor kultur, idræt og andre almennyttige projekter.

Forudsætning for at modtage støtte er, at projektet skaber udvikling og gennemføres i Svendborg Kommune. Ansøgere kan forvente svar på deres ansøgning først i maj. Læs mere på www.seaf.dk. /HETJA.