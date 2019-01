Folketingsvalg ved nye valgsteder i Svendborg Kommune

Selvom folketingsvalget endnu ikke er udskrevet er forvaltningen i Svendborg Kommune allerede godt i gang med planlægningen. For valget kommer som bekendt inden for det næste halve år. Og i år går noget af planlægningen med at vælge nye valgsteder i Svendborg.

Svendborg: Foråret 2019 kommer til at gå med demokratiske valg. De fleste ved, at der er et folketingsvalg, der banker på døren. Og det samme gør valget til Europaparlamentet, der bliver afviklet den 26. maj. I den forbindelse er Svendborg Kommune allerede gået i valg-gear, for inden de to valg skal afvikles, skal man i kommunen have besluttet sig for, hvilke valgsteder, man vil bruge. Det har nemlig vist sig, at flere af de vanlige valgsteder - forsamlingshuset i Tved for eksempel - er udlejet den 26. maj, hvor europaparlamentsvalget skal afholdes, hvorfor man i kommunen nu kigger mod andre steder. På seneste økonomiudvalgsmøde besluttede politikerne, at vælgere, der normalt stemmer i Tved Forsamlingshus i stedet skal stemme i Tvedhallen. Egense Forsamlingshus er ligeledes udlejet den 26. maj, og derfor flyttes valghandlingen i det område til Rantzausminde Skole og hallen på de kanter. Og i Stenstrup flytter man fra forsamlingshuset til Stenstrup Plejecenter.

Nedlægger valgsted Ligesom tilfældet var med de overnstående forsamlingshuse, er Landet forsamlingshus på Tåsinge ligeledes udlejet den 26. maj, hvorfor valget i det område flyttes til Lundby Skole. Det betyder dog, at afstanden til det nærliggende valgsted i Bjerreby reduceres til mindre end to kilometer, og af den årsag har man besluttet at lægge det hele sammen, så vælgere, der normalt stemmer i Bjerreby eller Landet nu skal stemme på Lundby Skole.

Gælder begge valg Af gode grunde ved man endnu ikke, hvornår folketingsvalget skal afvikles, mens datoen for europaparlamentsvalget er fastsat. Politikerne nikkede dog til administrationens oplæg til, at de nye stemmesteder skal gælde for både europaparlamentsvalget og folketingsvalget. Samlet set vurderer forvaltningen i Svendborg Kommune, at valget af de nye valgsteder vil give en besparelse på mellem 23.000 kroner og 27.000 kroner. Det skyldes dels, at man undgår udgiften til at leje forsamlingshuse foruden udgiften til valgtilforordnede, valgsekretærer, udstyr med mere reduceres, når man sammenlægger to valgsteder til et på Tåsinge.