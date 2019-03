Folkedans, kostråd og Christen Kold: Åben folkehøjskole på Vester Skerninge Friskole

V. Skerninge: Den står på lidt af hvert, når der er Åben Folkehøjskole på Vester Skerninge Friskole onsdag den 6. marts.

Aftenens tema er "Bevægelse", hvorfor der indledes med en omgang folkedans med Karen Rasmussen som kyndig vejleder.

Herefter bliver deltagerne indviet i, hvordan god kost kan medvirke til et sundere liv og få praktisk vejledning til, hvordan man kommer i gang med at spise sundere. Den del står Michael Bruus for, og der vil desuden være smagsprøver på sunde snacks.

Efter en pause genoptages programmet med en musikalsk vandring i Christen Kolds liv, hvor man vil blive klogere på læreren fra 1800-tallet og høre om, hvordan han var med til at gøre oprør mod myndighedernes krav om at måle og veje børnenes viden. Det sker med Louise Hviid ved klaveret og på violin, mens fortæller er Birte Fahnøe Lund.

Alle er velkomne til den åbne folkehøjskole, som begynder klokken 18.30 og fortsætter indtil cirka klokken 21.00. /heng