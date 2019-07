Folk i forbifarten

Der kan være et skulderklap på vej til projektet Unge for Ligeværd i Svendborg. Det er Fællesskabsprisen, som blandt andet statsminister Mette Frederiksen (S), 3F, DFDS og ISS står bag, der har indstillet det svendborgensiske projekt. Fællesskabsprisen er blevet uddelt siden 2014, og gives "til nogle af de mange danskere, som gennem deres særlige indsats er med til at skabe sammenhæng i samfundet", som der står i grundlaget for prisen. Det var viceforstander på Sydfyns Fri Fagskole, Lisbeth Refbjerg Rasmussen, som tog initiativet til Unge for Ligeværd i Svendborg. Det er et mødested for unge, som både er kognitivt og økonomisk udfordrede. - Det er dem, som ikke har noget at komme hjem til, ikke har nogen erfaringer fra at være med i en forening og heller ikke har mod på og evner til selv at opbygge sociale relationer, sagde Lisbeth Refbjerg til Fyns Amts Avis for to år siden. De i alt 10 vindere af Fællesskabsprisen findes ved en prisoverrækkelse på Oslobåden i København den 29. august.

Én, der allerede er blevet hædret, er Fyns Amts Avis' søfarts-reporter, Søren Stidsholt Nielsen. Udover at være en uhyre flittig og kyndig skribent om alt det, der har med søens liv at gøre, er han også en dygtig fotograf, hvad læserne af vores faste lørdagsrubrik, Søsiden, og Koøjet længe har nydt godt af. Søren Stidsholt Nielsen fik forleden en mail fra det kendte tyske kamera-firma, Leica, som havde udvalgt et af hans billeder som et Leica Master Shot. 25.000 Leica-fotografer verden over bidrager til firmaets store online-galleri, og nogle få af de mange billeder bliver udvalgt af en international dommerkomite til at være et Leica Master Shot. Søren Stidsholt Nielsens foto er fra Søby og taget i 2005.

Selv om det er sommerferie, er det ikke alle elever, som kan holde fri. De to ting kan dog kombineres. 152 elever fra Ollerup Gymnastikhøjskole deltog i verdens største gymnasikfestival, World Gymnaestrada 2019 i østrigske Dorbin. Der deltog i alt 18.000 gymnaster fra hele verden, heriblandt i alt 917 fra Danmark. Ollerup-gymnasterne var udtaget til at deltage i den store stadion-opvisning sammen med 2000 andre gymnaster. De sydfynske gymnaster fremførte deres show "Togetherness". Det var gymnastikorgasationerne Gymdanmark og DGI Gymnastik, der stod bag den danske delegation.

Og så et smut ud af kommunen. For en kort stund. Det skal nemlig for en kort bemærkning handle om Frøbjerg Festspil, der som bekendt finder sted i Assens Kommune. Denne sommer spiller de musicalen Footloose fra den 8. til den 23. august. Og det er ingen ringere end Allan Kirkebæk Jensen fra Ollerup, der spiller pastoren - altså præsten - Shaw Moore i den lille by Bomont i Frøbjerg Festspils udgave af Footloose - the musical.

En uerfaren herre er han da heller ikke, Allan Kirkebæk Jensen. Han trådte sine første trin på scenen i Vester Skerninge Dilettantforening tilbage i 1991, hvor han blev hængende i cirka 10 år og senere kom tilbage og instruerede i 10 år. I 1999 debuterede han i friluft på Nyborg Vold og blev der i 8 år. Samtidig spillede han juleforestillinger med Fritidsteatret på Svendborg teater, spillede kabaret'er i Svendborg og Revy på Thurø.

Et stort tillykke skal lyde til ægteparret Anna Olesen og Marius Olesen. De blev nemlig udnævnt til æresmedlemmer i Tved Gymnastik & Idrætsforening ved generalforsamlingen i sidste måned. I næsten 50 år har de to været de bærende kræfter i foreningens badmintonafdeling, i bestyrelsesarbejdet og ikke mindst gennem de trænerjob for et utal af børn og unge, der har fyldt mange år af deres liv. De har ligeledes hjulpet til med at arrangere og afholde diverse amtsmesterskaber inden for DGI.

Jo, ægteparret har været meget aktive i foreningen, og de er stadig at se i Tvedhallen hver onsdag, når de hygger sig med badmintonspillet sammen med andre seniorer. På genrealforsamlingen - der forløb på rolig vis - blev Tina Betzer valgt som nyt medlem af bestyrelsen, oplyser foreningens formand, Holger Thomsen.

Qi Qong - du ved en slags kinesisk gymnastik-yoga - med lugten af cigaretskodder på fingrene er ikke det sjoveste. Ikke desto mindre har Margit Lolk, der står for morgen Qi Gong på Christiansmindestranden været flittig til at samle cigaretskodder op omkring den bænk, hvor hun og andre med hang til den kinesiske morgengymnastik mødes ved stranden. På den baggrund har endnu et tiltag i kampen mod skodderne set dagens lys. Ulla Coco Jensen, der også er vild med morgen-Qi Gong, har nemlig sat en spand op ved bænken med en venlig opfordring om at smide skodderne i denne frem for på ryggen af moder jord. Opfordringen er hermed givet videre.

Der skal også være plads til begejstring, og vores alle sammens nye kulturminister, Joy Mogensen (S), var begejstret, da hun i ugens løb besøgte Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg. "Jeg blev fuldstændig bjergtaget af den inddragende og vedkommende måde, der her skabes rammerne for en forståelse af og samtale om fortidens og nutidens samfunds syn på og meget konkrete tilgang til samfundets mest udsatte", skrev ministeren efterfølgende på facebook, hvor hun også kom med en klar opfordring: "Hvis I ikke har været der endnu, så tag dertil, og book en rundtur, for så får I også fornøjelsen af at blive vist rundt af et af vores samfunds stærkeste medborgere".