Dai MTB Festival gæster Fyn for første gang, når den i første weekend i maj kommer til Svendborg.

Svendborg: Der kommer en ny festival for mountain bike-entusiaster til Svendborg i weekenden den 4. og 5. maj kaldet Dai MTB Festival. Her vil gæsterne kunne komme på cykelture, deltage i kurser, foredrag, samt en masse andre aktiviteter og god underholdning, fortæller foreningen i en pressemeddelelse.

Det hele foregår i Svendborg natur i området omkring Christiansminde.

Festivalen har en maksbegrænsning på 210 deltagere. Billetter kan købes på hjemmesiden www.daimtb.dk/mtb-festival og koster fra 650 kroner for voksne og fra 350 kroner for børn. I billetten er tre måltider inkluderet. Derudover vil det være muligt at forsyne sig med mad og drikke i festivalens forskellige boder./rashe