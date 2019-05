Første gang i historien: Vejstrup Efterskole tog dobbelt DM på gymnastikgulvet

- Vi er især stolte, fordi vi prøver at være en skole, hvor der er plads og rum til alle, uanset om man dygtig til at springe eller ej. Og så er vi gode til at fejre hinandens triumfer. Det så vi i fredags, hvor hele skolen var af sted og fejre vi teamgym-gymnasterne, tilføjer han.

Ikke hverdagskost

Det er ved at være noget tid siden, at efterskolen i Vejstrup vandt DM i Teamgym. Fire år for at være eksakt.

Dengang sejrede efterskolens drengehold, mens det er endnu længere siden, pigerne sidst har vundet.

- Det er ikke hverdagskost, men vi har kunnet se en tendens til, at vi er blevet stærkere og stærkere og har været bedre til at skabe et godt talentudviklingsmiljø og oprettet linjer, hvor eleverne har bedre muligheder for at specialisere sig i det, de gerne vil. For eksempel teamgym, forklarer forstander Michael Bjørn.

Han medgiver, at en af forklaringerne bag succesen i år er, at der har været særligt talentfulde gymnaster på årgangen.

- Vi kan mærke, at vi får rigtig mange tilmeldinger i de her år, og deriblandt er nogle af Danmarks mest talentfulde gymnaster, siger forstanderen, der dog lægger vægt på, at det ikke er det vigtigste for efterskolen.

- Vi har også nogle, der aldrig har lavet gymnastik før, og det er også vigtigt for os at have, fordi vi tror på, at det er i det miljø, man kan lære eleverne at respektere hinanden for hver deres forskelligheder. Det er det, der er skolens styrke.