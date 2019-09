Først Woodstock, nu Beatlemania: Lokale arrangører laver Beatles-jubilæmskoncert i Svendborg

50-året for The Beatles' sidste pladeudgivelse bliver markeret med en storslået koncert i Svendborg til næste år. På plakaten er kunstnere som Dicte og Jimmy Jørgensen. Det er en lokal trio, der også tidligere har stablet et Woodstock Festival-jubilæum på benene, der står bag.

Svendborg: I efteråret 1969 udgav The Beatles albummet "Abbey Road". Lidt senere - i foråret 1970 - kom så "Let it be"-pladen, og som det skulle vise sig, blev udspillet det sidste fra bandet, der kort efter gik i opløsning.

Inden da havde The Beatles dog sørget for at sætte sit aftryk hos millionvis af fans og på musikbranchen i det hele taget og skabt store hits, der stadig bliver hørt rundt omkring og har sin relevans den dag i dag.

Til januar får de to sidste Beatles-udgivelser nyt liv lige her i Svendborg. Det sker med en stort anlagt jubilæumskoncert, hvor en række danske musikere genfortolker sangene fra albummene.

- Næste år er det jo 50 år siden, at "Let it be" udkom, og derfor synes vi, at det var på tide at sætte fokus på det album og på "Abbey Road", som faktisk var det, som Beatles indspillede sidst af de to, lyder det fra Allan Mariager, som sammen med sine kompagnoner Per Ørum og Bruno Rasmussen står bag Beatles-koncerten "The Final Albums" i Borgerforeningen 25. januar 2020.

Her er det op til Dicte, Jimmy Jørgensen, Bjørn Fjæstad, Bobo Moreno og Steffen Westmark at levere nyfortolkninger af klassiske hits som "Come together", "Here comes the sun" og "Maggie Mae". Det gør de i øvrigt sammen med det, som Allan Mariager kalder for landets bedste backingband.

- Der findes masser af hamrende dygtige tribute- og jambands, der spiller musikken så tæt på det originale som overhovedet muligt. Og kæmpe respekt for det. Her får kunstnerne at vide, at de ikke skal spille originalerne, men spille deres version af de store kendte numre, forklarer Allan Mariager.