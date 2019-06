Før guldbraget: Gult hjørne bliver fyldt i Aalborg

Gudme: GOG kan atter vente massiv støtte, når holdet søndag eftermiddag spiller den tredje og afgørende DM-finale i håndbold i Jutlander Bank Arena i Aalborg.

GOG-direktør Kasper Jørgensen fortæller, at holdet sender 400 fans afsted mod Aalborg, så hele GOG-sektionen bliver fyldt i den tætpakkede arena.

- Vi sender to busser af sted, og derudover er der rigtig mange, der kører i egen bil, siger GOG-direktøren, der også fortæller, at efterspørgslen efter billetter har været enorm.

- Jeg har talt med dem i Aalborg et par gange, og de fortæller, at de bliver fuldstændig væltet af folk, der ønsker at få billetter til kampen.

Der er plads til 5020 tilskuere i Jutlander Bank Arena, der var proppet til sidste plads, da GOG sidste søndag tog første stik og vandt 33-30. Efter nederlaget foran 2011 tilskuere i Gudme torsdag aften, skal kampen om DM-guldet nu afgøres i Aalborg, og her ser GOG-direktøren frem til den gule støtte.

- I den første kamp i Aalborg betød det meget. Jeg har et billede af, at vi fyldte ligeså meget som Aalborg-tilskuere, og drengene sagde også efter kampen, at de godt kunne mærke opbakningen, fortæller Kasper Jørgensen.

GOG har ikke vundet det danske mesterskab siden 2007. Siden har klubben været ramt af konkurs og været degraderet til 2. division, men nu spiller GOG for første gang siden igen med om DM-guldet.