Før generalforsamlingen i fjernvarmen: Boligformand fik forbud mod at stemme

Afdelingsformand i BSB-afdeling mødte op for at stemme på generalforsamling i Svendborg Fjernvarme, men blev afvist af organisationsformand, der selv var på valg.

Svend Erik Johansen erklærede, at han selv sad på alle boligselskabets stemmer, og den besked kunne afdelingsformanden fra Femte Maj Plads så gå hjem med.

Niels Christensen, der repræsenterer de 165 lejligheder på Femte Maj Plads, Frue Kirkestræde, Pistolstræde og Sankt Peder Stræde, mødte op for at afgive 19 stemmer, men han blev afvist af boligselskabets organisationsformand, Svend Erik Johansen, der selv er medlem af bestyrelsen og var på valg på generalforsamlingen.

Svendborg: En afdelingsformand i Boligselskabet BSB Svendborgs afdeling 52 fik ikke lov til at bruge sin demokratiske ret, da han mødte op på generalforsamlingen i Svendborg Fjernvarme torsdag aften.

Juridisk vurdering

Svend Erik Johansen fortæller, at boligselskabet var forberedt på situationen, og at man derfor i samarbejde med Svendborg Fjernvarme havde fået lavet en juridisk vurdering op til generalforsamlingen.

- Og vurderingen var, at det er mig som organisationsformand, der udøver stemmeretten. I vedtægterne står der, at det er organisationsbestyrelsen, der varetager afdelingernes interesser, og juristerne har på den baggrund tolket, at det også er mig, der har stemmeretten, siger Svend Erik Johansen.

Kan du forstå, hvis nogen synes, det er udemokratisk, at de ikke kan stemme for lejerne i deres egen afdeling?

- Det ved jeg ikke. Vi har ni afdelinger, der alle vælger en bestyrelse, og så har vi et årligt repræsentantskabsmøde, der vælger en organisationsbestyrelse. Så det er vel demokratisk nok, siger Svend Erik Johansen.

Niels Christensen fra Femte Maj Plads ønsker ikke at udtale sig om sagen til Fyns Amts Avis.