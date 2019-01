Før fyringsdagen: Tre lærerjob er reddet i sidste øjeblik

25 lærere i Svendborg får onsdag besked om, at de mister deres job, men skolechef Nanna Lohman tror, at flere lærere kan reddes, inden et nyt skoleår begynder.

- Jeg har lige åbnet min mail og læst en besked fra Ørkildskolen, der fortæller, at der er dukket to tidlige barsler op, så vi nu undgår yderligere to fyringer, fortæller Nanna Lohman.

25 lærere bliver onsdag kontaktet med en besked om, at de torsdag bliver indkaldt til et møde med henblik på en afskedigelse. Det sker som led i en stor sparerunde i kommunen.

Kollega reddet på Issøskolen

Beskeden om de to gravide lærere kommer i kølvandet på en besked fra Issøskolen, hvor en lærer har besluttet sig for at gå på pension til efteråret, så skolen med afdelinger i Kirkeby og Stenstrup nu helt slipper for at skulle ud i afskedigelser.

Samtidig er to job på Vestermarksskolen og Tved Skole blevet besat af lærere fra henholdsvis Nymarkskolen og Stokkebækskolen, der således begge kan skære antallet af fyringer ned med en. Og Nanna Lohman har en klar forventning om, at det sidste job ikke er reddet.

- Jeg forventer, at en del af de medarbejdere, som vi desværre bliver nødt til at afskedige nu, kommer i andre job i Svendborg. Det kan være via pensioneringer, der endnu ikke er meldt ud, ved barsler eller lærere, der får job i andre kommuner. Der plejer at opstå job hen mod sommerferien, siger Nanna Lohman.