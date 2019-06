Før finalebraget: Gudme klar til guldfest

Torsdag aften kan blive historisk. Her har GOG chancen for at vinde det danske mesterskab i håndbold. Sker det, er der lagt op til en gedigen guldfest.

Gudme: Det sitrer og dirrer i Gudme, hvor lokalbefolkningen er ved at forbedrede sig til den vigtigste sportsbegivenhed - ja, måske begivenhed i det hele taget - i nyere tid.

Torsdag aften kan håndboldherrerne fra GOG tage DM-guld, hvis det bliver til sejr eller uafgjort mod finalemodstanderne fra Aalborg Håndbold. I så fald ville det være første gang i 12 år. Og endegyldigt markere genrejsningen af klubben efter den famøse konkurs i 2010.

Og kampens betydning kan mærkes rundt om i byen, hvor der er blevet brygget gevaldigt op til opgøret. For eksempel hos købmanden i Gudme, hvor Karin Hansen står.

- Vi kan sagtens høre og mærke på folk, at de er spændte. Der er mange, som taler om det og følger med i det. Vi synes også selv, at det bliver lidt spændende, fortæller Karin Hansen, som egentligt havde planlagt, at købmandsbutikken skulle lave et stunt forud for finalen.

- Vi havde håbet at have nogle billetter, som vi kunne have udlovet til kunderne. Men dem kunne vi ikke få fat i, fordi der blev så hurtigt udsolgt. Så nu bliver vi nødt til at lave et eller andet på fredag, når de har vundet guldet, uden at vi har snakket færdigt om, hvad det bliver, forklarer hun.

Karin Hansen selv er mangeårig GOG-fan. Hun har haft sin gang i klubben siden midten af 1970'erne og har de sidste mange år hjulpet til som en af "de blå mænd og kvinder", som er betegnelsen for de frivillige ude i GOG Arena.

Hun er naturligvis også på plads til finalen, hvor hun står for issalget.

- Det er flot og imponerende gået af holdet. Det synes jeg virkeligt. Det bliver utroligt spændende og sådan, at vi får lidt gåsehud over det hele, siger Karin Hansen, som føler sig rimelig overbevist om, at GOG tager guldet torsdag aften.