Venstre mener, at byrådet blev misinformeret i sag om omdannelse af Klosterplads og kræver derfor ny debat om Klosterplads-projekt for at redde P-pladser.

- Vi mener, at man har misinformeret og misbrugt fakta for at kunne nedlægge noget parkeringspladser, siger Per Nykjær Jensen (V).

Det er Venstre, der har kræver en ny behandling af planerne om en omdannelse af Klosterplads og Frederiksgade, der koster 25 korttidsparkeringspladser. Venstre mener, at byrådet på et seminar om planerne forud for det seneste byrådsmøde i januar blev misinformeret, og derfor har partiet rejst sagen på ny.

Der er i en skitse afsat 2,25 meter til cykelsti i begge retninger hen over Klosterplads. Det vil Venstre reducere i et forsøg på at redde parkeringspladserne i området. Illustration: Werk Arkitekter

Skal godkendes af politiet

Han forklarer, at man på seminaret fik at vide, at det var et krav, at der blev afsat 2,25 meter i begge retninger til en cykelsti fra Hulgade til hjørnet ved Klosterstuen. Det vil betyde, at de ni parkeringspladser ved Sydbank skal nedlægges for at skabe plads til, at to bybusser kan passere hinanden på hjørnet.

- Men det er forkert, at der er et krav om, at en cykelsti skal være så bred. Man bruger forkerte tal for at kunne føre en politik, hvor parkeringspladserne bliver nedlagt, siger Per Nykjær Jensen, der retter sit sigte efter Flemming Madsen, der er formand for Områdeforum, der står bag projektet på Klosterplads.

- Han bruger sin formandspost til at føre en parkeringspolitik, som han står for, og det reagerer vi på, siger Per Nykjær Jensen.

Flemming Madsen afviser beskyldningerne og beder Per Nykjær Jensen sætte sig bedre ind i sagen. Han siger:

- Der er ingen, der ved, hvor bred cykelstierne skal være. Indtil videre har vi kun en skitse, senere skal der laves et dispositionsforslag og endelig et egentligt projekt, som skal godkendes af politiet. Det er først på det tidspunkt, vi ved noget om bredden.

Flemming Madsen tilføjer, at der fra starten har været tegnet en cykelsti ind i projektet i begge retninger, og at der ikke er plads til både cykelsti og de omstridte parkeringspladser ved Sydbank.

- Det har været givet fra starten, at de skulle væk, for der er ikke plads til dem, når der skal være cykelsti. Og det står der i projektet, som Venstre satte i gang i sidste byrådsperiode, siger Flemming Madsen.