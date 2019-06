Fødevaremarked med nye tiltag: Tissemyrer, hyben, anti-angstmenu og noget til børnene

Anti-angstmenu

Kokken Søren Gericke har sammen med sin kollega Claus Holm sammensat en sanselig og følsom spiseoplevelse bestående af seks retter kaldet anti-angstmenu.

At forbedre dit helbred ved hjælp af fødevarer er oppe i tiden, forklarer Mikael Hansen.

- Nogle gange er Søren Gericke i højt humør, og nogle gange er han nede. Og når han er det, laver han en menu, der gør ham glad i låget, siger Mikael Hansen.

Til arrangementet serverer makkerparret seks retter, der hver især er et modsvar til følelser som depression og ensomhed. Retterne vil publikum kunne nyde mod at have købt en billet til arrangementet.