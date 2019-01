Svendborg: Danske venner har stor betydning for flygtninges liv i Danmark, men lige nu mangler mere end otte flygtninge en ven i Svendborg. Derfor leder Dansk Flygtningehjælp efter frivillige.

- Som frivillig kan du være med til at gøre en stor forskel for flygtninges overskud og troen på fremtiden. En frivillig ven kan både være en hjælpende hånd i hverdagen, men også have en stor betydning for at skabe nye netværk for flygtninge, som kan være nøglen til at komme ind i det danske samfund og arbejdsmarkedet. siger Lone Tinor-Centi, der er chef for Dansk Flygtningehjælps Frivilligafdeling, ifølge en pressemeddelelse.

Interesserede kan kontakte konsulent i Syddanmark Else Tersgov på mail else.tersgov@drc.ngo eller tilmelde sig på www.flygtning.dk/ven.