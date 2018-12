Flugtbilist for retten: 66-årig tiltalt for alvorlig påkørsel af mindre barn

Svendborg: En 66-årig kvindelig bilist fra Svendborgs opland skal mandag for Retten i Svendborg. Hun er tiltalt for i uagtsomhed at påkøre et barn, at efterlade det hårdt kvæstet på vejen uden at hjælpe og for at flygte fra stedet uden at give sig til kende.

Ulykken skete den 6. februar, da den niårige dreng, som det drejer sig om, krydsede Mølmarksvej mellem Skyttevej og Hesselbjerg.

Drengen blev efterfølgende fundet bevidstløs på fortovet af en yngre mand, der ringede 112. Formodningen var da, at drengen havde fået et epilepsianfald. Da han vågnede fra sin bevidstløshed, havde han ingen erindring om, hvad der var sket ham.