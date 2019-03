Flertal i byrådet nikker til biogasanlæg på Tåsinge

På trods af debat i byrådet om hvorvidt et biogasanlæg på Andekærgård på Tåsinge overhovedet er bæredygtigt og reducerer belastning på klima og miljø, godkendte et flertal på 23 politikere lokalplanen for anlægget. Dermed er vejen banet for, at ejeren af Andekærgård Kurt Brusgård Poulsen kan bygge et gårdbiogasanlæg.

- Vi bør hellere dyrke foder til vores dyr herhjemme frem for at dyrke afgrøder på markerne til biogasanlæg og som følge af det hente mere foder i Sydamerika, sagde han.

- Det er mere end bare gylle, der hældes i biogasanlægget. Noget som er dyrket og som ellers kunne bruges til foder. Og så skal der hentes endnu mere foder fra Sydamerika, sagde han med henvisning til, at megen af den proteinrige soya, man bruger som tilskudsfoder i Danmark, importeres fra Sydamerika til skade for klimaregnskabet.

Jesper Kiel anførte, at man i biogasanlægget på Tåsinge ud over gylle også påtænker at hælde andet materiale i, eksempelvis frøgræshalm. Hans pointe var, at der ikke er megen bæredygtighed i at dyrke jorden med henblik på at fremstille et materiale, man kan lave biogas af.

Forud for afgørelsen gik dog en længere debat, hvor blandt andre Enhedslisten såede tvivl om, hvorvidt et biogasanlæg nu også er så nyttig i den bæredygtige omstilling, som nogle tror, det er.

Dermed er grundlaget på plads, for at ejeren af Andekærgård på Tåsinge, Kurt Brusgård Poulsen, kan opføre et biogasanlæg på sin ejendom.

Tåsinge: En lang debat i byrådssalen tirsdag aften endte i afstemning om, hvorvidt politikerne ville godkende lokalplan 631 for et biogasanlæg på Andekærgård på Tåsinge. Konklusionen blev, at 23 politikere godkendte lokalplanen.

- Vi står med en sag med et kæmpe husdyrhold, hvor produktet enten kan bruges på stedet eller man kan fragte det væk (til et andet biogasanlæg red. ). Og der synes jeg, det giver mest mening at udnytte det på stedet. Så må vi tage ansvaret for vejene efterfølgende. Jeg stempler også ind på dette, sagde Morten S. Petersen.

Men hvor Karl Magnus Bidstrup endte med at stemme imod biogasanlægget, stemte Morten S. Petersen for ligesom 22 andre.

Trafikdebat

For trafikken på Tåsinge var også et stort emne i debatten, og stort set alle var enige om, at der er trafikale udfordringer på Tåsinge som følge af tung trafik og små veje, hvad der også var en af årsagerne til, at nogle af politikerne stemte nej til, at Kurt Brusgård Poulsen må opføre et biogasanlæg, da anlægget vil være med til at øge trafikken yderligere.

Flertallet, der stemte for, er da også enige om, at vejenes beskaffenhed er noget, man skal tage hånd om.

Som løsgængeren Jens Munk sagde:

- Vi må sætte penge af til at forbedre de veje. Det kan gøres til en fornuftig pris. Og skal der en cykelsti med, så lad os da lave den også, så børnene kan cykle i skole. Jeg vil kæmpe for, at vi skal have de trafikale forhold på plads. Og jeg stemmer for biogasanlægget.

Tilsvarende sagde Birger Jensen (V):

- Venstre er klar til at forbedre vejforholdende derovre i takt med, at der er behov.

Og det fremgår da også af beslutningen, at man vil "have særlig fokus på trafikken, færdselssikkerheden og vejenes tilstand i lokalområdet".

Og således gik det altså til, at Andekærgård er kommet et stort skridt tættere på at kunne omdanne kvæggylle til biogas.