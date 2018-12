Vejstrup efterskole er ikke alene om at være ramt af fnat. Også på tre daginstitutioner og i tre af kommunens skole hærger den lille mide.

Vejstrup Efterskole sender torsdag alle eleverne på forlænget weekend i et forsøg på at komme et udbrud af fnat til livs. I alt seks skoler og institutioner i Svendborg Kommune er ramt, oplyser kommunens hygiejnesundhedsplejerske.

Vejstrup/Svendborg: En forlænget weekend og en hel masse creme. Det er, hvad der venter de 250 elever på Vejstrup Efterskole, da skolen er ramt af fnat. Det oplyser skolens forstander, Michael Bjørn. - Vi sender eleverne hjem på forlænget weekend i morgen (torsdag, red.), og når de så kommer hjem, bliver de allesammen behandlet med creme, siger han. Behandlingen skulle gerne tage livet af de små mider, og det er ikke tilfældigt, at eleverne får en ekstra fridag. - Vi lukker bygningerne af i tre dage, og hvis der sidder mider i dem, overlever de ikke, siger Michael Bjørn, der oplyser, at skolen dermed følger råd fra embedslægen og forskellige specialister. Og at hans indtryk er, at Vejstrup Skole ikke er alene om at slås med den lille mide.

Om fnat Fnat er en infektion, som er forårsaget fnatmider.Symptomerne kan være kløe, som skyldes kroppens reaktion på mider, mideæg og midernes afføring.



Dertil skal lægges udslæt i form af små, røde knopper på arme og krop.



Bliver man ikke behandlet, er der risiko for, at man udvikler eksem og anden kronisk hudsygdom.



Midler til behandling fås i håndkøb.



Hele husstanden skal behandles samtidig to gange med en uges mellemrum.



Desuden skal sengetøj og tøj vaskes ved mindst 60 grader.



Man bør søge læge, hvis man har mistanke om, at man har fnat. Kilde: Netdoktor.dk

Seks institutioner ramt Det bekræfter Charlotte Leth, der er hygiejnesundhedsplejerske i Svendborg Kommune. - Der er af og til år, hvor der er ekstra meget fnat, og på Odense Universitetshospitals hudafdeling siger de, at det her er et af dem, siger hun. Det mærkes også i Svendborg Kommune. - Lige nu har vi vist tre daginstitutioner, tre skoler og nogle efterskoler, som er ramt, siger Charlotte Leth, der ikke vil sætte navne på. Men hun oplyser, at det er sin sag at komme miderne til livs. - Det er ganske omfattende, hvis en familie med et lille barn bliver ramt. Hele familien skal smøres ind på samme tid, og alt tøj og sengetøj skal vaskes ved 60 grader og meget gerne tørretumbles, siger hun. Det er svært at få alle til at gøre på samme tid, og dertil skal lægges, at behandlingen i løse tal koster mellem 200 og 600 kroner pr. person afhængigt af, om der er tale om creme eller piller. Ikke alle har lyst eller mulighed for at bruge de summer, og desuden er der mange forældre, som vægrer sig ved at smøre små børn ind i creme. Det fremmer heller ikke lysten til at gå i gang med en behandling, at der kan gå mellem tre og seks uger, fra man er smittet, til symptomerne opstår. Men behandles skal man ikke desto mindre, eftersom man godt kan smitte andre, selv om man ikke har fået symptomerne endnu, oplyser Charlotte Leth. - Jeg kan godt forstå, hvis man bliver træt af det, men der er altså ingen vej udenom. Det skal bare væk, og jo hurtigere, jo bedre, siger hun.

Hvor hud møder hud Hun fortæller også, at man bør søge læge, hvis man har mistanke om, at man har fnat. Og at den lille mide søger mod de steder, hvor der er lunt - altså typisk hvor hud møder hud. At det lige er en efterskole, der er ramt, kommer ikke bag på hende. - Det er kommet massivt på netop efterskoler, fordi der er meget tæt kontakt. Eleverne har typisk kæmpe madrasser og steder, hvor de kan hygge sig og se film og så videre, siger Charlotte Leth. Og så er det ikke helt skævt, at Vejstrup Efterskole har valgt at lukke bygningerne af i tre døgn, vurderer hun. - Sundhedsstyrelsens retningslinjer siger, at fnatmiden kan leve i 36 timer, hvis den er væk fra kroppen - og fra 48 til 72 timer, hvis der er tale om for eksempel et puderum, siger Charlotte Leth.