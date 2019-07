Nils Bennicke fortæller om et stigende problem med henkastet affald på kajen foran Danmarks Museum for Lystsejlads, hvor han er frivillig. Foto: Ole Grube

Nils Bennicke kommer på Frederiksøen flere gange om ugen og kan se, at det bliver smidt mere affald. Han opfordrer folk til at rydde op efter sig og kommunen til at tilføre ressourcer, når der flyttes nye aktiviteter til den gamle værftsø.

Svendborg: - Det er sgu ikke i orden. Nils Bennicke har fundet en affaldspose frem og går i gang med at samle affald på kajen foran Danmarks Museum for Lystsejlads, hvor han er frivillig. Han samler dåser, plastik, papir og cigaretskod, som er smidt på jorden, selvom der står en halvtom affaldscontainer lige ved siden af. - Alle taler om miljøet, og vi er rigtig gode til at bebrejde folk i den tredje verden, men vi er ikke spor bedre selv, siger Nils Bennicke, der mener, at der er tale om et voksende problem med affald, der bliver smidt på Frederiksøen.

Selvom affaldscontaineren er halvtom, ligger der masser af affald på kajen på Frederiksøen, som Nils Bennicke jævnligt må rydde ved egen kraft. Foto: Ole Grube

Afledt effekt Nils Bennicke kommer på den gamle værftsø flere gange om ugen og kan se, at der bliver mere og mere affald på kajen, og det overrasker ham ikke. - Man propper flere og flere aktiviteter herover på gøglerpladsen, og det giver nogle afledte følger, som man ikke bare kan lukke øjnene for. Skaterne er lige kommer herover, og graffitimalerne er i gang omme bagved, og når man inviterer flere herover, så har det nogle afledte effekter, siger Nils Bennicke. Han opfordrer alle til at rydde op efter sig, men han langer også ud efter kommunen, fordi man ikke bare kan invitere nye tiltag indenfor uden at afsætte flere ressourcer. Kommunens ejendomschef Peter Mouritsen kender ikke til problemet, men vil nu undersøge omfanget, efter at Fyns Amts Avis har viderebragt Nils Bennickes oplevelser. - Vi har en aftale om, at en medarbejder fra havnen går en runde hver morgen og ser, om der er noget, som ser markant svinsk ud, og hvis det er tilfældet, så rydder de op, siger Peter Mouritsen. Han fortæller, at de almindelige skraldespande i zone 1 - blandt andet på havnen - bliver tømt hver dag i sommerperioden, mens de større skraldespande tømmes hver dag - dog ikke søndag.

Nils Bennicke opfordrer folk til at rydde op efter sig og kommunen til at sætte flere ressourcer af, når der flyttes nye aktiviteter over på den gamle værftsø. Foto: Ole Grube

Eksotisk skrald Nils Bennicke er vant til at samle skrald. Han går jævnligt en tur med posen i Høje Bøge-kvarteret, hvor han bor, og når han er på ferier eller familiebesøg i udlandet, kan han heller ikke lade være med at samle affald. Han har samlet skrald så eksotiske steder som i Brasilien, Florida og Los Angeles, og han rydder altså også på kajen foran lystsejladsmuseet på Frederiksøen. - Hvis jeg ikke gør noget, så ligger halvdelen af det ude i havnen i morgen og er på vej ud i havet, og det kan jeg bare ikke have, siger Nils Bennicke. Han er også kendt som manden, der på eget initiativ er begyndt at male gadeskiltene i midtbyen.