Gudme: Valg og vedtægtsændringer.

Det er, hvad der er på dagsordenen, når der torsdag 15. august er ekstraordinær generalforsamling i Gudme Købmandsbutik ApS, selskabet bag Min Købmand i Gudme.

Helt kort fortalt blev der i stedet for en bestyrelse nedsat et såkaldt tilsynsråd, da butikken efter en konkurs skulle op at køre igen for snart et år siden, og i det sad Annika Brandt og Flemming Pedersen.

Men der er sket noget siden.

- Flemming (Pedersen, red.) er trådt ud, fordi han har travlt med sit arbejde og føler, at der nu er så meget styr på butikken, at han kan tillade sig at slippe taget, siger Annika Brandt, og det bekræfter Flemming Pedersen.

- Jeg har brugt mange timer på at få købmandsbutikken op at stå, og nu vil jeg passe mit eget firma. Og jeg tænker, at de godt kan selv, nu hvor de har fået en ny købmand, siger Flemming Pedersen, der ejer firmaet Vejstrup Machine Control.